Реклама
Прямой эфир
Мир
Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 101,35 рубля на 10 октября
Экономика
Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК
Мир
Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана
Мир
В МИД РФ призвали зафиксировать права армян Карабаха в мирном договоре
Армия
Путин присвоил звание Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно
Общество
Верховный суд поддержал запрет на распространение звуковой рекламы
Экономика
Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО
Мир
Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе
Экономика
Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей
Мир
Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800
Культура
Любимова рассказала Путину о развитии объектов культуры в новых регионах
Мир
ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле 10 октября
Сюжет:

Военный эксперт высказался о вероятности применения Израилем ядерного оружия

Полковник Литовкин заявил, что Израиль не будет применять ядерное оружие против Палестины
0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль не будет применять ядерное оружие против Палестины, такая мера предназначена для конфликтов другого уровня. Кроме того, удар по сектору Газа приведет к тяжелым последствиям для самого Израиля. Об этом военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в понедельник, 9 октября.

«Как говорила Голда Меир (бывшая премьер-министр Израиля. — Ред.): «У нас нет ядерного оружия. Но если понадобится, мы его применим». Так что оружие у Израиля есть, но это не тот случай, когда его надо применять. Тем более если наносить удар по сектору Газа, то это будет выстрел себе в ногу — расстояния слишком маленькие, от последствий удара пострадает сам Израиль», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Полковник отметил, что нанесение удара ядерным оружием маловероятно еще и потому, что оно предназначено для других задач.

«Ядерное оружие страны предназначено совершенно для других целей: для сдерживания атак более серьезных государств, более мощных. А Палестина по большому счету даже не является государством», — заключил Литовкин.

«Железный купол» под ударом: каким оружием воюет ХАМАС
В арсенале палестинских боевиков замечены американские автоматы, якобы поставленные Украине

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Иоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен, сообщает телеканал «Звезда». 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023