Военный эксперт высказался о вероятности применения Израилем ядерного оружия

Израиль не будет применять ядерное оружие против Палестины, такая мера предназначена для конфликтов другого уровня. Кроме того, удар по сектору Газа приведет к тяжелым последствиям для самого Израиля. Об этом военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в понедельник, 9 октября.

«Как говорила Голда Меир (бывшая премьер-министр Израиля. — Ред.): «У нас нет ядерного оружия. Но если понадобится, мы его применим». Так что оружие у Израиля есть, но это не тот случай, когда его надо применять. Тем более если наносить удар по сектору Газа, то это будет выстрел себе в ногу — расстояния слишком маленькие, от последствий удара пострадает сам Израиль», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Полковник отметил, что нанесение удара ядерным оружием маловероятно еще и потому, что оно предназначено для других задач.

«Ядерное оружие страны предназначено совершенно для других целей: для сдерживания атак более серьезных государств, более мощных. А Палестина по большому счету даже не является государством», — заключил Литовкин.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Иоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен, сообщает телеканал «Звезда». 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.