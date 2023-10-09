Наплавной мост через Дон в Воронежской области построят за 467 млн рублей

В Воронежской области определили подрядчика, который займется строительством наплавного моста через реку Дон на трассе М-4 в Богучарском районе. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Подрядчиком выступит ОАО «Павловский судостроительно-судоремонтный завод». Компания согласилась выполнить работы за 467 млн рублей при начальной стоимости контракта в 472,6 млн рублей.

Специалистам компании предстоит изготовить и установить наплавной мост длиной 146 м, шириной 13 м и высотой 1 м. По переправе будет осуществляться круглосуточное движение транспортных средств, также конструкция будет пропускать суда в навигационный период.

Работы разбиты на пять этапов. Сдать объект планируется к концу 2025 года.