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Аналитик назвал главную причину ослабления курса рубля

Аналитик Потавин: главная причина слабости курса рубля — дефицит твердой валюты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Главная причина ослабления курса российского рубля — дефицит твердой валюты, который стал следствием оттока капитала из страны и роста объемов расчетов за экспорт в рублях. Кроме того, российские компании предпочитают оставлять валюту на своих зарубежных счетах. Для решения проблемы дефицита нужно либо вводить валютный контроль, либо резко сокращать импорт. Об этом 9 октября «Известиям» сообщил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Именно нехватка твердой валюты держит курс доллара и евро на повышенных уровнях, несмотря на высокие цены на нефть. Раньше растущие нефтяные цены увеличивали валютную экспортную выручку, на что рубль реагировал укреплением. Но за последние полтора года эта связка исчезла из-за санкций и того, что изменилась структура оплаты за российский экспорт. Доля рублей за экспорт в конце лета составила около 42%, хотя в начала года она была около 30%. За сентябрь эта цифра, видимо, еще увеличилась, притом что в рублях Россия расплачивается лишь за 30% импорта», — заявил он.

Как отметил эксперт, период налоговых выплат в конце сентября не привел к какому-то значимому усилению курса рубля. Это дает основание ждать сохранения слабости российской валюты и в октябре.

«Растущая инфляция, повышение тарифов для населения, стремительный рост бюджетных расходов значительно усилили давление на рынок ОФЗ, в результате чего вся кривая доходности стала выше 12%. Вместе с госдолгом возросло давление на рубль, который краткосрочно может опять начать штурм августовских максимумов на уровне 101,7 к доллару. Полагаем, что и среднесрочная тенденция на ослабление рубля остается в силе», — сказал Потавин.

Способности государства влиять на курс рубля сейчас очень ограничены, поскольку резервы в долларах и евро заморожены, а повышение ключевой ставки уже не слишком помогает в условиях внешней изоляции страны и оторванности ее от мировых рынков капитала, указал специалист.

«Повторимся, остается только введение жесткого валютного контроля, но данная мера имеет серьезные побочные эффекты. Однако если доллар устойчиво закрепится выше уровня 100 рублей, это начнет подрывать доверие населения и бизнеса к национальной валюте и способностям регуляторов контролировать ситуацию. В этой связи не стоит исключать, что финансовые власти могут задействовать валютный контроль. Впрочем, если такое решение будет принято, вероятно, это будет временная мера с гибкими и динамическими настройками», — заявил он.

Впрочем, слабый рубль выгоден госбюджету, поскольку позволяет сократить дефицит, считает аналитик. Главное — не само ослабление рубля, а его прогнозируемый курс при наименьшей волатильности, подчеркнул он.

«Не стоит забывать, что в начале 2024 года состоятся президентские выборы. В предыдущие три раза до выборов курс рубля к доллару вел себя довольно стабильно или даже немного укреплялся. После даты выборов рубль вновь ослабевал. Сейчас курс рубля имеет все шансы повторить такой сценарий», — заключил Потавин.

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3 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поводов для беспокойства нет на фоне ослабления российской валюты. Он отметил, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.

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