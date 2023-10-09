Строительство нового футбольного манежа в Самаре завершат до конца года

В Самаре в IV квартале 2023 года планируют завершить строительство футбольного манежа возле стадиона «Солидарность Самара Арена». Об этом региональный минстрой сообщает в своем Telegram-канале.

Проект предусматривает строительство здания из двух частей различной этажности: одноэтажного манежа и двухэтажного административно-бытового блока. Размер футбольного поля составит 105x68 м, а трибуны смогут вместить 498 человек.

Также в здании разместят два разминочных зала, тренажерный зал, конференц-зал, помещения для спортсменов, судей и представителей СМИ, пишет НИА «Самара».

Строительство ведется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Завершить работы планируется в конце 2023 года.