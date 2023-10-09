Медведев заявил об использовании переданного НАТО Украине оружия в Израиле

Переданное странами НАТО Украине оружие активно используется в боевых действиях в Израиле. Об этом 9 октября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — написал Медведев.

Он также отметил, что коррупция украинских властей приведет к распространению на черном рынке самолетов, танков и ракет. При этом вооружения, в том числе и те, которые оставили США в Афганистане, будут использоваться во всех горячих точках мира.

Ранее в этот день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ предупреждал мировое сообщество о том, что американское оружие, поставляемое Киеву, распространяется на черные рынки. Захарова напомнила, что причиной этого стала коррупция на Украине и коррупционные смычки Вашингтона и Киева.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.