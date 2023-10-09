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В меме животных: самые забавные фотографии дикой природы

Яркие, комичные эпизоды из мира фауны за прошедший год
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/John Blumenkamp
Опубликованы снимки — финалисты премии Comedy Wildlife Photography Awards 2023. Одним из наиболее популярных у зрителей стало фото серой совы, встречающей утро понедельника без признаков энтузиазма. Другие запоминающиеся работы — в фотогалерее «Известий».
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Otter Kwek
Выдра демонстрирует свои балетные навыки
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Jorn Vangoidtsenhoven
Чистоплотный бобер и его зубная нить
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Sergey Savvi
Этому лемуру сложно сдерживать эмоции
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Zoe Ashdown
Заботливые родители с птенцом позируют для семейного фотоальбома
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Delphine Casimir

Одинокий денди посреди тропического леса

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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Paul Goldstein
Леопарду не понравилась компания из трех гиен по соседству, но на снимке он как будто пытается взлететь
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Khurram Khan
Белый медведь, опираясь на дерево, напоминает фотографу артиста кабаре
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Matti Rauvala
Черный павиан упражняется в гипнозе
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Mark Schocken
Большая рогатая сова указывает путь родственнику
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Kawing Chiu
Искусство отдыха в исполнении тюленя
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Jacques Poulard

Оживший снежный шар на Шпицбергене

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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Vittorio Ricci

Выразительный снимок удачной рыбалки

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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Jason Moor

Гитарная музыка вдохновляет не только людей, но и кенгуру

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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Tzahi Finkelstein

Счастливая черепаха, на носу у которой решила отдохнуть стрекоза

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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Dikla Gabriely

Бурый медведь из финского леса определенно любит быть в центре внимания

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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Bill Gozansky

Главное здесь — правильно подобранный ракурс

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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Jacek Stankiewicz
Разговор на повышенных тонах в Беловежской пуще
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Adrian Slazok
Серый тюлень на восточном побережье Англии, который на мгновение победил гравитацию
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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Jakub Wozny

Утренняя фрустрация свойственна не только людям, но и стрекозам

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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Allen Holmes

Гусь прямоходящий эволюционирует прямо на английском пляже

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Финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023
Фото: Comedy Wildlife 2023/Danielle Goonan
В водах у Сейшельских островов порой встречаются необычные существа
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У этого львенка явно был сложный день

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