В меме животных: самые забавные фотографии дикой природы

Опубликованы снимки — финалисты премии Comedy Wildlife Photography Awards 2023. Одним из наиболее популярных у зрителей стало фото серой совы, встречающей утро понедельника без признаков энтузиазма. Другие запоминающиеся работы — в фотогалерее «Известий».
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Otter Kwek
Выдра демонстрирует свои балетные навыки
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Jorn Vangoidtsenhoven
Чистоплотный бобер и его зубная нить
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Sergey Savvi
Этому лемуру сложно сдерживать эмоции
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Zoe Ashdown
Заботливые родители с птенцом позируют для семейного фотоальбома
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Delphine Casimir
Одинокий денди посреди тропического леса
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Paul Goldstein
Леопарду не понравилась компания из трех гиен по соседству, но на снимке он как будто пытается взлететь
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Khurram Khan
Белый медведь, опираясь на дерево, напоминает фотографу артиста кабаре
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Matti Rauvala
Черный павиан упражняется в гипнозе
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Mark Schocken
Большая рогатая сова указывает путь родственнику
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Kawing Chiu
Искусство отдыха в исполнении тюленя
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Jacques Poulard
Оживший снежный шар на Шпицбергене
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Vittorio Ricci
Выразительный снимок удачной рыбалки
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Jason Moor
Гитарная музыка вдохновляет не только людей, но и кенгуру
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Tzahi Finkelstein
Счастливая черепаха, на носу у которой решила отдохнуть стрекоза
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Dikla Gabriely
Бурый медведь из финского леса определенно любит быть в центре внимания
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Bill Gozansky
Главное здесь — правильно подобранный ракурс
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Jacek Stankiewicz
Разговор на повышенных тонах в Беловежской пуще
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Adrian Slazok
Серый тюлень на восточном побережье Англии, который на мгновение победил гравитацию
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Jakub Wozny
Утренняя фрустрация свойственна не только людям, но и стрекозам
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Allen Holmes
Гусь прямоходящий эволюционирует прямо на английском пляже
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Danielle Goonan
В водах у Сейшельских островов порой встречаются необычные существа
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Christian Hargasser
У этого львенка явно был сложный день
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Фото: Comedy Wildlife 2023/Dario Podesta
Настоящая дружба в исполнении королевских пингвинов
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