СК объявил в розыск основателя компании Fintailor Investments за отмывание денег

Следственный комитет России объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Кирилла Люшинского за легализацию денежных средств и растрату в особо крупном размере. Об этом стало известно в понедельник, 9 октября.

Помимо самого Люшинского в розыск по тем же обвинениям были объявлены питерский бизнесмен Олег Михалев и кипрский юрист Вассилиалес Христодулос.

«Им предъявлено обвинение, они объявлены в розыск, так как скрываются от следственных действий за границей», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Следствие просит суд заочно избрать меру пресечения для обвиняемых в виде заключения под стражу.

Ранее, 3 октября, стало известно о заочном аресте экс-заместителя главы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина. Он обвиняется в получении взятки на сумму 7,3 млрд рублей от хакерской группировки Infraud Organization и превышении должностных полномочий.