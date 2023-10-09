Сквер у драмтеатра в Ульяновске откроют после ремонта в ноябре

В Ульяновске в ноябре планируется открыть после ремонта сквер у драматического театра имени И.А. Гончарова. Об этом сообщил министр ЖКХ и строительства Александр Черепан.

«К 20 октября завершим ремонтные работы. В ноябре сквер планируется открыть», — цитирует министра ulpravda.ru.

По словам чиновника, работы в сквере затянулись в связи с археологическими находками, сделанными в процессе ремонта. Так, в ходе работ обнажилась старинная кирпичная кладка здания, стоявшего прежде на этом месте.

Летом 2023 года учредитель ООО «Центр археологических исследований «Симбирская старина», кандидат исторических наук Александр Вискалин рассказал ulpravda.ru, что это здание XVIII века. В 1779-1780 годах оно было винным магазином, позже, вероятно, стало почтой. В более поздних планах города это строение отсутствует.