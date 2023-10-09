В ульяновском поселке Цильна отремонтировали автодорогу

В поселке Цильна (Ульяновская область) отремонтировали автомобильную дорогу на улице Гагарина после прокурорского вмешательства, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 9 октября.

Проверить состояние дороги решили после обращения жителя поселка в прокуратуру Цильнинского района. Проверка выявила, что состояние автодороги не соответствует требованиям государственного стандарта. Так, на проезжей части имелись многочисленные неровности, просадки и повреждения покрытия.

Обнаруженные недостатки послужили основанием для внесения представления об устранении нарушений закона, пишет ulpravda.ru. В результате было организовано проведение ремонта дороги. К настоящему времени ее привели в надлежащее эксплуатационное состояние.

Ранее в октябре сообщалось, что в Ульяновской области отоплением обеспечили почти 68% объектов социальной сферы. Кроме того, отоплением обеспечено 1069 жилых домов. Это почти 20% от всех зданий.