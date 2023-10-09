В МИД РФ призвали зафиксировать права армян Карабаха в мирном договоре

Будущий мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен четко зафиксировать обеспечение прав армянского населения Карабаха, заявил в понедельник, 9 октября, замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что Москва всегда готова помочь Баку и Еревану в выработке мирного договора на взаимоприемлемой основе, чтобы этот документ мог гарантировать устойчивое и долгосрочное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией.

«Мы исходим из необходимости четкой фиксации в мирном договоре темы обеспечения надежных прав и безопасности армянского населения Карабаха и представили сторонам определенные идеи на этот счет», — заявил Галузин в интервью РБК.

Дипломат также выразил надежду на выработку Баку и Ереваном механизмов реализации мирного договора, которые не наносили бы ущерб суверенитету и независимости Армении и Азербайджана.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.