Путин присвоил звание Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России рядовому российской армии Дмитрию Егорову. Это следует из документа, опубликованного 9 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в указе, погибший в бою у села Новомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР) Егоров удостоен звания за мужество и героизм, проявленные им при выполнении воинского долга.

Ранее, 7 октября, министр обороны России Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Егорова к званию Героя Российской Федерации. Награда будет присвоена посмертно.

Позднее, 8 октября, старший брат Егорова Алексей и отец военного Николай рассказали «Известиям» о гибели представленного к званию солдата. Отмечалось, что в подвиге Дмитрия никто из домочадцев даже не сомневался, потому что с самого детства он показывал себя очень смелым и упорным.