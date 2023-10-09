Карта спецоперации на Украине 9 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 октября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, на донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районах Курдюмовки и Водяного ДНР. Нанесено поражение противнику в районах Клещеевки и Андреевки. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На запорожском направлении нанесено поражение ВСУ в районе Работино Запорожской области. Пресечена деятельность ДРГ в районе Вербового. Уничтожены более 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах Синьковки, Орлянского Харьковской области и Макеевки ЛНР. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение противнику в районах Торского, Григоровки ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На южно-донецком направлении отражена атака теробороны в районе Приютного Запорожской области и нанесено огневое поражение противнику в районе Старомайорского ДНР. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На херсонском направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 425 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 949 единиц специальной военной автомобильной техники.

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