Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда

Лауреатом Нобелевской премии по экономике стала в 2023 году профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин. Об этом 9 октября сообщается на официальном сайте премии.

Наградой за открытия в области экономических наук в размере 11 млн шведских крон (100,3 млн рублей) Голдин отмечена «за улучшение понимания результатов женского рынка труда», а также «выявление ключевых факторов гендерных различий на рынке труда», говорится в сообщении.

Уточняется, что ученая представила первую всеобъемлющую работу о доходах женщин и их присутствии на рынке труда в течение нескольких сотен лет. Ее исследование показывает причины перемен в данной сфере и основные источники сохраняющегося гендерного неравенства.

Известно, что Клаудия Голдин родилась в Нью-Йорке в 1946 году. Она получила докторскую степень в 1972 году в университете Чикаго. На данный момент исследовательница является профессором Гарвардского университета и членом Национальной академии наук США.

Три дня назад, 6 октября, лауреатом Нобелевской премии мира объявили правозащитницу Наргес Мохаммади. Ей присудили награду за борьбу против угнетения женщин в Иране, а также продвижение прав человека и свободы. Ранее, 5 октября, норвежский драматург Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе за «новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».

За день до этого, 4 октября, лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученый из России Алексей Екимов, а также Луис Брюс и Мунги Бавенди, которые открыли и синтезировали полупроводниковые наночастицы, или так называемые квантовые точки.

3 октября Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма сообщил о присуждении Нобелевской премии по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье за изучение электронов и природы света. Они были награждены за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

2 октября Нобелевскую премию 2023 года по медицине присудили венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за разработку мРНК-вакцин против COVID-19. В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечено, что открытия лауреатов способствовали «беспрецедентному» ускорению разработки вакцин «в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности».