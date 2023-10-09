Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО
Мир
Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе
Экономика
Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей
Мир
Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800
Культура
Любимова рассказала Путину о развитии объектов культуры в новых регионах
Мир
ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле 10 октября
Недвижимость
Аналитики зафиксировали снижение цен на недвижимость в нескольких районах Москвы
Мир
Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля
Мир
Министр обороны Израиля заявил о начале полной блокады сектора Газа
Общество
ФСБ России возбудила против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене
Мир
Лавров призвал срочно остановить палестино-израильское противостояние
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе до +15

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лауреатом Нобелевской премии по экономике стала в 2023 году профессор Гарвардского университета Клаудия Голдин. Об этом 9 октября сообщается на официальном сайте премии.

Наградой за открытия в области экономических наук в размере 11 млн шведских крон (100,3 млн рублей) Голдин отмечена «за улучшение понимания результатов женского рынка труда», а также «выявление ключевых факторов гендерных различий на рынке труда», говорится в сообщении.

Уточняется, что ученая представила первую всеобъемлющую работу о доходах женщин и их присутствии на рынке труда в течение нескольких сотен лет. Ее исследование показывает причины перемен в данной сфере и основные источники сохраняющегося гендерного неравенства.

Известно, что Клаудия Голдин родилась в Нью-Йорке в 1946 году. Она получила докторскую степень в 1972 году в университете Чикаго. На данный момент исследовательница является профессором Гарвардского университета и членом Национальной академии наук США.

Ветки в клетки: молекулярные «деревья» победят супербактерии
Как разработанные в РФ комплексные вещества помогут в создании антибиотиков нового поколения

Три дня назад, 6 октября, лауреатом Нобелевской премии мира объявили правозащитницу Наргес Мохаммади. Ей присудили награду за борьбу против угнетения женщин в Иране, а также продвижение прав человека и свободы. Ранее, 5 октября, норвежский драматург Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе за «новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».

За день до этого, 4 октября, лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученый из России Алексей Екимов, а также Луис Брюс и Мунги Бавенди, которые открыли и синтезировали полупроводниковые наночастицы, или так называемые квантовые точки.

3 октября Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма сообщил о присуждении Нобелевской премии по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье за изучение электронов и природы света. Они были награждены за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

2 октября Нобелевскую премию 2023 года по медицине присудили венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за разработку мРНК-вакцин против COVID-19. В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечено, что открытия лауреатов способствовали «беспрецедентному» ускорению разработки вакцин «в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023