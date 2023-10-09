Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля

Американский доллар в ходе торгов 9 октября превысил отметку в 102 рубля, обновив максимум марта 2022 года. Это следует из данных на сайте Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 14:25 мск поднимался на 1,78 рубля и составил 102,19 рубля.

Также сразу на 1,99 рубля вырос евро — до 107,76 рубля. Китайский юань подрос на 29 копеек и торговался по 14,01 рубля.

Моментами в ходе торгов евро максимально поднимался до 108,03 рубля. Доллар максимально дорожал до 102,35 рубля, обновив максимальные данные марта прошлого года.

В начале октября «Известия» публиковали прогноз экспертов по курсу валют на месяц. Специалисты заявили, что в начале октября доллар может торговаться на уровне 100 рублей. Как считает экономист Владимир Григорьев, это может быть связано с давлением на российскую экономику.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Он подчеркнул, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.