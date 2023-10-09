Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватила снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 9 октября сообщило Минобороны России.

Также ПВО уничтожила 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как отмечает ведомство, они были сбиты в районах населенных пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой Народной Республики (ДНР), Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области, Токмак Запорожской области, Ольшана, Берестовое Харьковской области.

Кроме того, в этот день Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации артподразделения Западной группировки войск на купянском направлении уничтожили командные пункты украинской армии.

До этого, 4 октября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО и оценил, как расчеты «Урагана» уничтожают укрепрайоны и скопления боеприпасов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.