Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО
Мир
Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе
Экономика
Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей
Мир
Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800
Культура
Любимова рассказала Путину о развитии объектов культуры в новых регионах
Мир
ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле 10 октября
Недвижимость
Аналитики зафиксировали снижение цен на недвижимость в нескольких районах Москвы
Мир
Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля
Мир
Министр обороны Израиля заявил о начале полной блокады сектора Газа
Общество
ФСБ России возбудила против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене
Мир
Лавров призвал срочно остановить палестино-израильское противостояние
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе до +15
Сюжет:

Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО

0
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватила снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 9 октября сообщило Минобороны России.

Также ПВО уничтожила 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как отмечает ведомство, они были сбиты в районах населенных пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой Народной Республики (ДНР), Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области, Токмак Запорожской области, Ольшана, Берестовое Харьковской области.

Может бить: российские ракеты обошли систему ПВО, вооруженную западными ЗРК
Лишившись большей части советских комплексов С-300, украинская оборона потеряла эффективность, полагают эксперты

Кроме того, в этот день Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации артподразделения Западной группировки войск на купянском направлении уничтожили командные пункты украинской армии.

До этого, 4 октября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО и оценил, как расчеты «Урагана» уничтожают укрепрайоны и скопления боеприпасов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023