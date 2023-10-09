Reuters рассказало об операции ХАМАС по введению в заблуждение Израиля

Палестинское исламистское движение ХАМАС в течение последних месяцев создавало у Израиля иллюзию спокойствия, чтобы скрыть свои намерения о проведении военной операции. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

«ХАМАС использовало беспрецедентную тактику разведки, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции», — заявил собеседник агентства, близкий к ХАМАС.

Пока боевики исламистского движения проходили подготовку и тренировки к операции, часто делая это открыто, Израиль верил, что ХАМАС истощено военными действиями, уточнил источник.

Кроме того, после израильско-палестинского кризиса 2021 года Израиль сконцентрировал свое внимание на обеспечении экономической стабильности в Газе, в том числе путем выдачи разрешений его жителям на работу в стране или на Западном берегу реки Иордан, где зарплаты более чем в 10 раз превышали уровень оплаты в Газе.

«Мы считали, что тот факт, что они приходят на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия. Мы ошибались», — заявил Reuters источник в израильской армии.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

8 октября две жительницы Израиля рассказали «Известиям», что многих людей похитило или взяло в плен движение ХАМАС. Они подчеркнули, что израильские военные в отличие от палестинских боевиков не причиняют вреда мирному населению.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.