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Дело о гибели сторожа при погрузке сена в астраханском селе передали в суд

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В Астраханской области замдиректора коммерческой организации ожидает суда за гибель сторожа, которого придавило тюком с сеном. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 8 ноября 2021 года на территории фирмы в степной зоне села Ушаковка Черноярского района. На 61-летнего сторожа во время погрузки опрокинулся тюк с сеном и придавил его.

Мужчина получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу, пишет «Астрахань-24».

«Обвиняемый, нарушив требования охраны труда, не обеспечил безопасность работника на указанном участке, а также допустил его к работе без выдачи средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

3 октября сообщалось, что суд в ЯНАО вынес приговор наладчику оборудования за гибель троих рабочих, в том числе несовершеннолетнего, при пожаре на железнодорожном вокзале. Как выяснилось, обвиняемый разрешил рабочим поселиться на время работ в помещении вокзала.

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