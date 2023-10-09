Грузовик едва не вылетел с эстакады на востоке Москвы

На востоке Москвы водитель грузовика не справился с управлением и чуть не вылетел с эстакады. Кадры происшествия опубликовал в понедельник, 9 октября, дептранс города в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел на Перовской улице в районе дома 1А, строение 5.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

В этот же день автомобиль марки Mercedes врезался в магазин в Химках Московской области. 31-летний водитель въехал в торговую точку на первом этаже здания, после чего начался сильный пожар.