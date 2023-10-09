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Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе

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Фото: Global Look Press/dpa/Gregor Fischer
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Работа аэропорта Гамбурга приостановлена из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в социальной сети X (бывш. Twitter) воздушной гавани.

«В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в течение короткого времени невозможны. Возможны задержки рейсов», — говорится в посте.

Телеканал NDR дополняет, что на данный момент лайнер из Тегерана обыскивают сотрудники правоохранительных органов. 198 пассажиров и 16 членов экипажа, которые находились на борту, покинули самолет.

Федеральная полиция расценивает угрозу, поступившую по электронной почте, как серьезную.

По данным аэропорта, которые приводит издание, с 12:40 по местному времени (13:40 мск) взлетов и посадок не было.

Ранее, 8 октября, стало известно, что в аэропорту Тель-Авива имени Давида Бен-Гуриона около половины рейсов задержано или отменено из-за обострения палестино-израильского конфликта. По словам корреспондента «Известий», для воздушной гавани это нестандартная перегрузка.

Он добавил, что очереди выстроились к стойкам, которые регистрируют пассажиров на рейсы в Венгрию, Молдавию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

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