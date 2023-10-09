Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с 15 августа превысил 107 рублей. Об этом в понедельник, 9 октября, свидетельствуют данные торгов.

Так, на 14:12 мск евро рос на 1,03%, до 107,17 рубля.

К 14:14 мск евро ускорил рост — до 107,39 рубля, что составило +1,69%.

Вместе с тем доллар США прибавил 1,4%. Он поднялся до 101,77 рубля. Юань растет на 1,75%, до 13,964 рубля.

В начале октября «Известия» публиковали прогноз экспертов по курсу валют на месяц. Специалисты заявили, что в начале октября доллар может торговаться на уровне 100 рублей. Как считает экономист Владимир Григорьев, это может быть связано с давлением на российскую экономику.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 октября заявлял, что поводов для беспокойства нет на фоне ослабления российской валюты. Он отметил, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.

Президент России Владимир Путин 12 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Он подчеркнул, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.