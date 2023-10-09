Еврокомиссия оценила влияние ситуации в Израиле на помощь ЕС Киеву

Боевые действия в Израиле не повлияют на помощь Евросоюза (ЕС) Украине . Об этом в понедельник, 9 октября, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе.

«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС», — заверил он.

По словам Мамера, в этом не должно быть ни доли сомнения, отмечает «Газета.Ru».

В начале октября французская газета Le Figaro сообщила, что счетная палата ЕС обеспокоена нехваткой средств для поддержки Украины. Издание пишет, что для отправки средств Киеву нужно убедиться, что европейский бюджет и государства-члены выдержат нагрузку на экономическую сферу из-за предоставленных Украине кредитов.

Массированный ракетный удар со стороны сектора Газа по территории Израиля был совершен утром 7 октября. Боевики проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское исламистское движение ХАМАС.

Израильская сторона в тот же день начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля продолжила удары. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей.

После начала боевых действий страны ЕС выразили поддержку Израилю.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, более 2 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев составляет около 500, пострадало более 2700 человек.

Ранее в понедельник глава израильского минобороны Иоав Галант заявил о начале полной блокады сектора Газа. Там не будет еды, топлива и электричества.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.