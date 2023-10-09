Си Цзиньпин назвал залогом развития отношений КНР и США взаимное уважение

Китай и Соединенные Штаты Америки должны развивать двусторонние отношения на основе взаимного уважения. Об этом заявил в понедельник, 9 октября, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с делегацией американских сенаторов в Пекине.

По его словам, как две крупные страны КНР и США «должны продемонстрировать широту взглядов и дальновидность, которую ожидает международное сообщество, и работать над повышением благосостояния народов двух стран и продвижением прогресса человечества».

Си Цзиньпин призвал обе стороны уважать друг друга, сосуществовать в мире и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.

«Цель состоит в том, чтобы наши две страны стабилизировали и улучшили отношения и нашли правильный путь сосуществования в новую историческую эпоху», — сказал председатель КНР, чьи слова приводит телеканал CGTN.

5 октября газета The Washington Post написала, что Белый дом начал подготовку к возможной встрече президента США Джо Байдена с Си Цзиньпином в ноябре. Отмечалось, что переговоры могут состояться в Сан-Франциско на саммите АТЭС. Если встреча состоится, она станет первой для лидеров США и КНР после их переговоров на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

До этого, 18 сентября, американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что администрация США стремится наладить с руководством Китая регулярные контакты.

Днем ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что США следует сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Китаем. Генерал уточнил, что его страна уже участвовала в двух «войнах великих держав», имея в виду Первую и Вторую мировые войны, добавив, что подобного конфликта с КНР случиться не должно.

Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.