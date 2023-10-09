Автоэксперт оценил ситуацию на рынке новых авто в РФ

Глобального снижения уровня продаж новых автомобилей в России в ближайшее время не ожидается. Рынок будет находиться на том же уровне, что и сейчас. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 9 октября высказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Ранее в этот день в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили «РИА Новости», что прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в РФ в IV квартале 2023 года на 5–10% относительно результатов третьего квартала.

Как отметил Удалов, если говорить о каком-то коротком периоде, то максимальное количество продаж по новым автомобилям было зарегистрировано в июле и августе. Затем наблюдалось плавное снижение. Но в последние 10 недель продажи держатся примерно на одном уровне.

«Я думаю, что, скорее всего, глобального снижения не будет. Рынок будет ь примерно на том уровне, который есть сейчас. Возможны небольшие колебания в ту или другую сторону. Но в целом это уровень около 100 тыс. продаж новых моделей в месяц», — подчеркнул он.

По его словам, на ситуацию повлияло увеличение ставки утилизационного сбора и рост курса доллара.

«С одной стороны, в июле эти два события как раз и подстегнули спрос, и он был исчерпан на несколько месяцев вперед. То есть те, кто мог, завезли и купили автомобили до повышения цен. После этого, естественно, следует охлаждение, потому что все хотели купить быстрее и раньше, чтобы не платить больше потом. И в настоящее время такое поведение как раз и оборачивается неким снижением. Сейчас опять придется ждать некоего привыкания к новым условиям», — добавил Удалов.

Тем не менее, он отметил, что потенциал для роста рынка всё равно есть.

«Я думаю, что сейчас будут расти сегменты C и D, в том числе авто для такси. То есть то, то чего раньше не было, потому что этого никто не предлагал, сейчас я думаю, будет продаваться», — подытожил автоэксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что средняя цена кроссоверов и внедорожников в РФ с пробегом выросла за III квартал 2023 года на 30,3% и достигла 1 млн 499 тыс. рублей. При этом продажи в сегменте выросли за тот же период на 31,5%.