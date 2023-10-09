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NYT: раненые солдаты ВС США жалуются на украинскую военную медицину

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Американские военные, принимающие участие в конфликте на Украине, пожаловались на скудную медицинскую помощь на фронте и рассказали, что были вынуждены проходить лечение в специализированных госпиталях в ФРГ. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что военнослужащие из США сетуют на санитарные условия, не соответствующие стандартом, и некачественные антибиотики. Кроме того, украинские военные госпитали перегружены, в результате операции проводят только в самых серьезных случаях, а дорожное медобслуживание и вовсе нельзя получить.

«Меня эвакуировали на тачке. Я проснулся во время операции, потому что мне не дали достаточного количества анестезии. Украинцы делают всё, что могут, но там так много раненых», — объяснил ветеран ВВС США.

По его словам, часть ран на его теле была открыта в течение двух недель, до того как он прибыл в Ландштуль (медицинский центр армии США в Германии). Немецкие медики оперативно удалили у солдата ржавые металлические фрагменты, оставленные гранатой.

Второй раненный американский наемник проснулся во время операции, так как ему дали недостаточно наркоза, добавляет «Газета.Ru».

«Я был ранен на Украине за три недели до того, как мне сказали, что пройдет месяц, прежде чем мне сделают операцию. В Германии это сделали за два дня», — рассказал он.

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В начале октября украинский военный Максим Доценко, перешедший на сторону Вооруженных сил РФ, сообщил, что украинское командование обманывает контрактников с выплатой зарплат. Военный добавил, что семьи погибших также не всегда получали компенсации от государства.

До этого, 20 сентября, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что у украинских военнослужащих воруют всё, что предназначено для солдат. С его слов, из обещанных трех машин гуманитарной помощи только одна приехала в его военчасть в Житомир.

В середине сентября британские СМИ сообщили об участившихся убийствах среди наемников на Украине на фоне бытовых конфликтов. Отмечается, что наемники, которые отправляются на фронт, часто имеют уголовное прошлое, психические расстройства и наркотическую или алкогольную зависимость, поскольку отбора на службу в украинской армии фактически нет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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