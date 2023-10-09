«Триколор» поддержал взаимодействие спорта и букмекеров

Оператор «Триколор» совместно с Минспорта и Единым регулятором азартных игр (ЕРАИ) займется проработкой инициативы, согласно которой спортивные федерации смогут использовать полученные от букмекеров ресурсы для популяризации соревнований за счет прямых ТВ-трансляций. Данный подход был озвучен представителями руководства «Триколор» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт», в котором оператор также участвовал в качестве инфопартнера.

«Мы в «Триколор» рады поддержать важные для Минспорта проекты и выделить эфир таким событиям на собственных телеканалах. Наша общая задача — развивать индустрию. Прямые спортивные трансляции — это двигатель, развитие и популярность. Мы можем задействовать все наши ресурсы и опыт вещателя крупных и нишевых турниров для реализации амбициозных планов самых креативных федераций страны», — сказала замгенпродюсера компании «Триколор» Марина Богомолова.

Генеральный продюсер «Триколора» Михаил Анисимов добавил, что компания активно работает в направлении трехсторонних коллабораций: лига — букмекер — вещатель. «Эта схема позволяет повышать качество спортивных продуктов, а также наращивать аудиторию букмекерам. Наша главная задача — познакомить зрителя с клубами и историями талантливых игроков. Для этого важно создавать дополнительный контент, помимо спортивных трансляций», — отметил он. Анисимов выразил уверенность в том, что «совместный вклад в развитие отрасли позитивно отразится на качестве программ».

Во время дискуссий на форуме спикеры уделили особое внимание вопросам организации прямых ТВ-трансляций и стратегии сотрудничества с Минспортом, букмекерами и спортивным сообществом. Важным событием первого дня форума также стала сессия «Российский футбол: развитие и возможности на примере «LEON-Вторая Лига». Участники обсудили трансформацию лиги и отдельного клуба с приходом нового спонсора, отметив в том числе возросший зрительский интерес к футбольным матчам Второй Лиги.