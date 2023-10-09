Благоустройство Беличьего парка в Сыктывкаре близится к завершению. Там уже установили скамейки, урны, оборудовали велостоянки, обустроено освещение, уложены дорожки из гранитной крошки.

По информации пресс-службы мэрии, подрядчику осталось уложить асфальт на тротуаре при входе в парк и завершить монтаж детских игровых комплексов. В скором времени для маленьких посетителей установят навесные качели, детский экскаватор и арт-объект в виде шишек из металла.

Как отмечает ИА «Комиинформ», благоустройство планируется завершить до 15 октября. Также рассматривается вопрос о проведения субботника в парке силами жителе, живущих по соседству.

Ранее в октябре сообщалось, что в Коми определили подрядчика, который займется ремонтом моста через реку Вычегду на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. Работы продлятся до октября 2024 года.