Водитель легковушки насмерть сбил женщину в городе Емва в Коми

В Княжпогостском районе Коми в результате наезда легкового автомобиля погибла женщина-пешеход. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 8 октября в городе Емва. 47-летний водитель Mazda сбил 31-летнюю женщину. От полученных трав пешеход погибла до прибытия скорой медпомощи.

Отмечается, что в момент наезда женщина находилась на проезжей части. Обстоятельства устанавливаются.

5 октября в деревне Лямина в ХМАО — Югре легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 33-летняя женщина и младенец, еще один человек пострадал. За рулем машины оказался 17-летний мальчик, с места происшествия он скрылся.