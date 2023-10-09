Водитель легковушки насмерть сбил женщину в городе Емва в Коми
В Княжпогостском районе Коми в результате наезда легкового автомобиля погибла женщина-пешеход. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 8 октября в городе Емва. 47-летний водитель Mazda сбил 31-летнюю женщину. От полученных трав пешеход погибла до прибытия скорой медпомощи.
Отмечается, что в момент наезда женщина находилась на проезжей части. Обстоятельства устанавливаются.
5 октября в деревне Лямина в ХМАО — Югре легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 33-летняя женщина и младенец, еще один человек пострадал. За рулем машины оказался 17-летний мальчик, с места происшествия он скрылся.