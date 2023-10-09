Роды разрешили фотографировать в Тульском перинатальном центре

В Тульском областном перинатальном центре разрешили фотографировать процесс родов. Уникальные моменты рождения детей зафиксируют профессиональные фотографы.

Как пишет ТСН24 со ссылкой на перинатальный центр, фотограф постарается работать на родах незаметно для окружающих. Будет ли эта услуга платной, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Псковском клиническом перинатальном центре спасли младенца, который весил 800 г. Работы проводили врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Ребенок появился на свет недоношенным.