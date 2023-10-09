Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО
Мир
Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе
Экономика
Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей
Мир
Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800
Культура
Любимова рассказала Путину о развитии объектов культуры в новых регионах
Мир
ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле 10 октября
Недвижимость
Аналитики зафиксировали снижение цен на недвижимость в нескольких районах Москвы
Мир
Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля
Мир
Министр обороны Израиля заявил о начале полной блокады сектора Газа
Общество
ФСБ России возбудила против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене
Мир
Лавров призвал срочно остановить палестино-израильское противостояние
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе до +15

Роды разрешили фотографировать в Тульском перинатальном центре

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тульском областном перинатальном центре разрешили фотографировать процесс родов. Уникальные моменты рождения детей зафиксируют профессиональные фотографы.

Как пишет ТСН24 со ссылкой на перинатальный центр, фотограф постарается работать на родах незаметно для окружающих. Будет ли эта услуга платной, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Псковском клиническом перинатальном центре спасли младенца, который весил 800 г. Работы проводили врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Ребенок появился на свет недоношенным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023