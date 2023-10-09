ФСБ: в отношении бывшего адвоката Новикова возбуждено дело о госизмене

В отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в России иноагентом) возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом 9 октября сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме перехода на сторону противника»)», — рассказали в ФСБ.

Ведомство уточнило, что в 2022 году, после начала спецоперации РФ на Украине, Новиков уехал из России и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны. При этом он прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях и занимается пропагандой, отмечают в ЦОС.

30 ноября 2022 года МВД России объявило Новикова в розыск. На тот момент не уточнялась статья, по которой он разыскивался. За несколько дней до этого, 25 ноября, Министерство юстиции РФ включило Новикова в реестр физлиц-иноагентов. Тогда сообщалось, что в ходе своей работы Новиков защищал интересы экс-президента Украины Петра Порошенко и украинской летчицы Надежды Савченко.