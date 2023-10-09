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Замгенсека НАТО отказался назвать сроки присоединения Украины к блоку

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ: определить сроки вступления Украины в блок нельзя
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Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ не назвал сроки вступления Украины в альянс, объяснив, что это больше политический, а не технический вопрос. Об этом он заявил 9 октября на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Дании.

По его словам, блок «двигается в этом направлении».

«Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении», — отметил Джоанэ в ходе трансляции в соцсети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что не знает, когда парламенты и руководства стран достигнут консенсуса по этому вопросу, но Украина «близка к НАТО как никогда».

Ранее, 8 октября, бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерскон отметил, что Украина не сможет стать частью ни НАТО, ни Евросоюза (ЕС), а также рискует потерять большие территории в ходе наступления российских войск. Он назвал ее «самой коррумпированной страной на поверхности Земли».

В июле страны, входящие в НАТО, договорились упростить процедуру вступления Украины в альянс. Как рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, члены НАТО решили позволить стране пропустить первый этап подготовки.

По его словам, Украину пригласят в альянс, как только страна выполнит все условия, необходимые для этого.

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Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, в Москве, в свою очередь, подчеркивали, что НАТО ждет серьезный конфликт в случае оперативного принятия страны в альянс.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

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