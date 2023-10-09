Политолог оценил возможную передачу США военной помощи Израилю

Между США и Израилем нет союзного договора о военной помощи, при этом Вашингтон может предоставить технику для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 9 октября в разговоре с «Известиями» заявил политолог, преподаватель МГУ Алексей Фененко.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что власти Израиля обратились к вашингтонской администрации с просьбой предоставить боеприпасы для пулеметов и противоракеты для системы обороны «Железный купол».

«Какую-то помощь, конечно, США Израилю окажут. США до конца не намерены рвать традиционный союз с Израилем, но надо сказать, что отношения между США и Израилем далеко не безоблачны», — отметил Фененко.

Он также напомнил, что между двумя странами не существует формального союзного договора касаемо поставок вооружений, следовательно, у Вашингтона нет никаких обязательств перед Иерусалимом.

7 октября группировка ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещена в России) в секторе Газа. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.