Легковой автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе в Омске

В Омске легковой автомобиль сбил мальчика-подростка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла около 10 утра в понедельник, 9 октября, на проспекте Комарова. 53-летний водитель легковой Honda сбил 16-летнего мальчика, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН». По факту ДТП правоохранительные органы организовали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

5 октября в деревне Лямина в ХМАО — Югре легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 33-летняя женщина и младенец, еще один человек пострадал. За рулем машины оказался 17-летний мальчик, с места происшествия он скрылся.