Юрист назвала плюсы и минусы запрета на приближение к человеку по решению суда

Внесенный в Госдуму законопроект о введении запрета на приближение к человеку по решению суда требует конкретизации и детальной проработки. Однако плюсов от его принятия в том виде, в котором он существует сейчас, будет больше, чем минусов. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 9 октября юрист Анна Фролова.

О внесении в Госдуму соответствующего законопроекта депутатами от фракции «Новые люди» сообщалось 6 октября. В случае принятия проекта гражданин сможет обратиться в суд за документом, который запретит определенному человеку приближаться к нему. Отмечалось, что для такой просьбы нужны будут веские основания.

«Безусловно, подобного рода мера в законе имеет место быть. В последние годы участились случаи преследования публичных личностей, блогеров, артистов, поскольку информация о них стала доступной. Хотя, конечно, чаще всего с подобной проблемой к юристам обращаются девушки, поступают жалобы на то, что их преследует мужчина», — отметила Фролова.

По ее словам, это нередко заканчивается агрессией в сторону женщин, после чего они и обращаются за помощью. В таких случаях юрист рекомендовала первым делом фиксировать факты обращения в правоохранительные органы (достаточно звонка по горячей линии), а также доказательства преследования, фиксируя их на видео или диктофон, если преследователь вступал в диалог.

«Бывают довольно тяжелые ситуации, например, если это бывшие супруги и имеется спор об имуществе или детях. Это самые частые случаи, когда обращаются за помощью в правоохранительные органы», — подчеркнула юрист.

Она отметила, что внесение в закон санкций в виде запрета на приближение на определенный срок упростит задачу в решении подобного рода дел. Однако остаются ряд нерешенных вопросов: каким образом будет контролироваться приближение, как доказать дистанцию и другие. Также, по ее мнению, злоупотребление подобного рода законом может привести к провокациям со стороны бывших супругов или возлюбленных.

«Закон требует конкретизации, детальной проработки всех возможных вариантов доказывания такого рода правонарушения. Я считаю, что при вступлении такого закона в силу будет больше плюсов, чем минусов», — подытожила Фролова.

13 июня сообщалось, что житель подмосковного Павловского Посада нанес 15 ударов ножом бывшей супруге из ревности. Семейный конфликт произошел несколькими днями ранее в магазине строительных материалов, где женщина работала продавщицей. Отмечалось, что за два месяца до трагедии она ушла от 39-летнего супруга, поскольку тот обвинял ее в изменах и постоянно избивал. Однако и после ухода подозреваемый продолжил ее преследовать.