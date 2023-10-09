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«Столото» объявил второй в этом году конкурс грантов для НКО

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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«Столото» объявляет о запуске второго в этом году конкурса на получение грантов для некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего распространителя гослотерей.

Прием заявок продлится до 9 ноября. Все заявки рассмотрит Совет по благотворительной деятельности «Столото». О результатах объявят 18 декабря.

По словам директора по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксаны Тубман, конкурс грантов, являющийся частью программы КСО, проводится для российских НКО с 2021 года. «За это время поддержку получили различные организации со всей России. Помощь оказана уже 15 благотворительным проектам, направленным на улучшение качества жизни детей, инвалидов, пожилых людей. Мы планируем продолжать проведение конкурса и в 2024 году», — добавила она.

Конкурс проводится два раза в год — во втором и в четвертом кварталах. В нем могут принять участие некоммерческие и общественные организации, учреждения и фонды, зарегистрированные в России. Общая сумма, выделенная для победителей конкурса грантов в 2023 году, составляет 4 млн рублей.

Ранее победителями стали, в частности, фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (Москва); Учебно-кинологический центр «Собаки — помощники инвалидов» (Москва); фонд «Помощи детям «Сострадание» (Чебоксары); Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Волгоградская область); Региональный благотворительный общественный фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.мск.ру» (Москва).

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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