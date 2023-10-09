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Последствия разлива нефтепродуктов устраняют на реке Ирелях в Якутии

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В Якутии в Мирнинском районе на реке Ирелях продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Он был зафиксирован еще 2 октября.

Перевозивший нефтепродукты бензовоз попал в ДТП. Он съехал в кювет и опрокинулся. Из треснувшей цистерны в реку вытекло топливо, уточняет ИА YakutiaMedia.

На реке установили боновые ограждения. С начала аварийных работ специалисты использовали порядка 300 кг сорбента, откачали и собрали 217 м3 загрязненной почвы и воды.

Обработка сорбентом береговой линии продолжается. Мониторинг состояния акватории реки ведется при помощи беспилотников, пишет ИА SakhaNews.

Ранее сообщалось, что жилой район Семи ветров в Уссурийске полностью очистили от мазута. Работы проходили в круглосуточном режиме. Причиной ЧП стала поврежденная бочка с мазутом, которая находилась в гараже одного из собственников.

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