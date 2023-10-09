Более 718 млн рублей взыскали с алиментщиков из Самарской области
Судебные приставы Самарской области за девять месяцев 2023 года взыскали задолженность по алиментам в размере 718,5 млн рублей. Об этом сообщает НИА «Самара» в понедельник, 9 октября.
У 732 алиментщиков арестовали и отправили на реализацию имущество на сумму более 83,8 млн рублей. Еще у 9 тыс. должников удерживают алименты с заработной платы.
Более 7 тыс. алиментщикам отказано в праве выезда за пределы России, еще 2,5 тыс. — в праве управления автомобилями. В результате ограничительных мер должники по перечислили своим детям почти 110 млн рублей.
В отношении тех, кто продолжил уклоняться от исполнения родительских обязательств составлено почти 1,5 тысячи административных протоколов и возбуждено 792 уголовных дела.
Ранее в сентябре «Известия» писали, что в России появится реестр алиментщиков, привлеченных к административной и уголовной ответственности за невыполнение своих обязательств. Такой законопроект одобрила правкомиссия. Его будет вести ФССП.