Жителей Псковской области предупредили о ночных заморозках

Синоптики спрогнозировали ночные заморозки на территории Псковской области 10 октября. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозам, скорость западного ветра будет составлять 6–11 м/с. В дневные часы температура воздуха повысится до +6…+11 градусов. Ночью ожидается –3 градуса.

Атмосферное давление окажется ниже нормы, уточняет Псковская лента новостей.

В минувшие выходные ветер в Псковской области усилился до 21 м/с. Это привело к обрушению деревьев и обрыву проводов. На утро 9 октября 99 населенных пунктов оставались без света, в восстановительных работах задействовано 16 бригад.