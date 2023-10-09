Подросток утонул в реке Томь в Белогорске

В Белогорске Амурской области на косе реки Томь обнаружили тело подростка. Он ушел из дома накануне утром, 8 октября. Прокуратура начала проверку.

Как уточняет Амурская служба новостей, тело 16-летнего подростка нашли на косе реки примерно в 3 км от Бочкаревского моста, в районе деповских домов.

На теле нет признаков криминальной смерти, пишет ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Ранее администрация Белогорска и волонтеры из ПСО «Лиза Алерт» распространили ориентировку на ушедшего из дома мальчика.

5 октября сообщалось о гибели пятилетнего мальчика во время занятий в бассейне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег» в городе Кстово в Нижегородской области. Мальчик, потерявшись из поля зрения тренера, ушел под воду.