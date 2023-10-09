Первый снег выпал в горах Краснодарского края

В Краснодарском крае на северном склоне Главного Кавказского хребта в ночь на понедельник, 9 октября, выпал первый снег. На кадрах, размещенных в соцсетях, запечатлены покрытые снегом дворы и транспорт.

Как пишет ИА KrasnodarMedia, метеорологи предупреждали, что ночью и утром 9 октября в предгорье и горах возможен дождь с мокрым снегом, а температура воздуха опустится до минусовых значений.

Также на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются сильный ветер и обильные осадки. На побережье от Джубги до Магри над морем возможно формирование смерчей.

Накануне, 8 октября, в Краснодаре сильный ветер повалил несколько деревьев. Спасатели оперативно реагировали на сигналы горожан о ЧП.

В понедельник на 11 метеостанциях Москвы и Московской области также зафиксировали первый снег. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, осадки в виде снега выпали в результате арктического вторжения.