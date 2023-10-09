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Комплекс по переработке рыбы построят в Корсакове за 6,5 млрд рублей

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Фото: sakhalin.gov.ru
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В начале 2024 года в Корсаковском морском порту на Сахалине начнется строительство крупного комплекса по переработке рыбы. Компания «Гидрострой» вложит в проект 6,5 млрд рублей и создаст 250 рабочих мест. Он должен стать частью рыбного кластера, создающегося в рамках модернизации Корсаковского морского порта.

Губернатор Валерий Лимаренко провел совещание по вопросам обеспечения будущих объектов необходимой инфраструктурой. По его словам, в кратчайшие сроки необходимо выполнить намеченное — инвестор приступит к строительству уже в следующем году. Кроме того, в рамках модернизации порта появятся холодильные мощности, а сам порт станет глубоководным. Лимаренко объяснил важность проекта тем, что развитая логистика — это ключ к развитию экономики всего Сахалина.

ИА SakhalinMedia уточняет, что планируется строительство рыбоперерабатывающего комплекса мощностью до 500 т сырья в сутки. Там же появятся жиромучная установка, оборудование для выпуска филе и холодильник на 5 тыс. т продукции. Комплекс будет обладать особыми преимуществами, в том числе за счет географического положения. Параллельно создается современная портовая инфраструктура, которая позволит обеспечить максимально быстрый прием уловов и благодаря этому не потерять в качестве.

Ранее сообщалось, что новый резидент ТОР «Горный воздух», которым стала компания «Мантера-Сахалин», вложит в горнолыжную инфраструктуру спортивно-туристского комплекса в Южно-Сахалинске 5,2 млрд рублей. Планируется построить 45 км трасс различной сложности на склонах горных вершин Красная и Острая, две подвесные канатные дороги гондольного типа.

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