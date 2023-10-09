Песков указал на рост вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле

Рост вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле велик, о чем в понедельник, 9 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле. Он также добавил, что правительство США будет оперативно предоставлять Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.

«Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт. Очень важно как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу с тем, чтобы все-таки снизить эту эскалацию», — указал Песков.

Песков охарактеризовал обострение израильско-палестинского конфликта как «очень большую опасность для региона». Он отметил, что эта ситуация, развиваясь по пути роста эскалации, вызывает глубокую озабоченность Москвы.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит. Пока ситуация развивается по пути роста эскалации», — подчеркнул он.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.