Власти Камчатки пообещали увеличить масштабы фестиваля граффити

Фестиваль граффити «Авача стрит-арт» на Камчатке сделают более масштабным в 2024 году. Это пообещали в краевом правительстве.

Как уточняет ИА KamchatkaMedia, с соответствующей просьбой к губернатору Владимиру Солодову во время прямой линии обратился участник фестиваля Артур, который в этом году изобразил краснокнижного кречета на торце дома по проспекту Победы в Петропавловске-Камчатском. Художник попросил губернатора организовать в следующем году встречи и мастер-классы с художниками из других регионов, также принимающими участие в проекте.

Солодов инициативу поддержал. Он сообщил, что за три года в Петропавловске-Камчатском появилось 78 муралов. Картины уже заметны в целом в городе. Он создают современный, нескучный и новый образ столицы региона. Губернатор попросил представить предложения по новому формату проведения фестиваля.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском может появиться еще один фестиваль граффити. В рамках проекта «Камчатка в лицах» на стенах домов аэрозольной краской изобразят портреты выдающихся личностей или исторические события.