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ЦАХАЛ сообщила о задержании 29 боевиков ХАМАС на западном берегу Иордана

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 9 октября, сообщила о задержании 29 боевиков палестинского движения ХАМАС на западном берегу реки Иордан.

«По итогам широкомасштабной операции по задержанию и конфискации оружия для борьбы с терроризмом < …> в районе Иудео-Самарийской дивизии и в районе бригады Бекаа и Долин 29 боевиков ХАМАС были арестованы», — говорится в сообщении.

Журналист Ибрагим Исбаита в свою очередь рассказал «Известиям», что израильская авиация разбомбила западную мечеть в лагере беженцев Аль-Шати. Этот населенный пункт находится западнее от города Газа. Удар, по его словам, был настолько сильный, что разрушились даже соседние здания.

По предварительным данным, пострадали 100 человек, включая детей, добавил он.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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