ЦАХАЛ сообщила о задержании 29 боевиков ХАМАС на западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 9 октября, сообщила о задержании 29 боевиков палестинского движения ХАМАС на западном берегу реки Иордан.

«По итогам широкомасштабной операции по задержанию и конфискации оружия для борьбы с терроризмом < …> в районе Иудео-Самарийской дивизии и в районе бригады Бекаа и Долин 29 боевиков ХАМАС были арестованы», — говорится в сообщении.

Журналист Ибрагим Исбаита в свою очередь рассказал «Известиям», что израильская авиация разбомбила западную мечеть в лагере беженцев Аль-Шати. Этот населенный пункт находится западнее от города Газа. Удар, по его словам, был настолько сильный, что разрушились даже соседние здания.

По предварительным данным, пострадали 100 человек, включая детей, добавил он.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.