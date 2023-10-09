Состояние русел малых рек и ручьев проверили в Хабаровске

В Хабаровске в Индустриальном районе провели мониторинг русел малых рек и ручьев. Специалисты проводят проверку регулярно, чтобы не допустить захламления водопроводных труб, несанкционированного сброса технической воды и канализационных стоков.

ИА AmurMedia пишет, что в рейдовом мероприятии участвовали специалисты комитета по управлению районом и представители центра проведения спасательных работ. Особое внимание они уделили ручьям, водопропускным трубам и пешеходным мостам в зоне пересечения улиц Архаринской и Корякской, в районах улиц Лейтенанта Орлова, Монтажной, Атлантической, Ульяновской, Нагорной и Омской.

Состояние русел малых рек признали удовлетворительным, подтопления береговых зон и захламления труб пока не выявлено.

Ранее сообщалось о выделении 250 млн рублей в 2023 году на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений в Хабаровском крае. Это на 50 млн больше, чем годом ранее. Проекты планируется реализовать в 97 муниципалитетах региона.