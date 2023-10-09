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В Кремле прокомментировали прогноз Жириновского об Украине и Израиле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Политик Владимир Жириновский был точен в своих оценках, которые касались текущей обстановки в мире. Об этом 9 октября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление экс-лидера ЛДПР о том, что к 2024 году «вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина».

«Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий», — сказал Песков.

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Он также заявил, что в Кремле обеспокоены из-за обострения палестино-израильского конфликта и считают его большой опасностью для региона. По словам пресс-секретаря президента, на данный момент Москва осуществляет «необходимые контакты для того, чтобы понимать ситуацию».

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, сообщалось, что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

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