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Охранную зону создали у Амурских столбов и пещеры Кокдзяму

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Фото: Telegram/khabkraj
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В Хабаровском крае два геологических объекта получили дополнительную государственную защиту. Охранную зону создали у Амурских столбов и пещеры Кокдзяму. Соответствующее постановление подписал губернатор края Михаил Дегтярев.

Уникальные скальные обнажения «Шаман» находятся в верховьях рек Дурал и Малые Ады, на левом берегу Амура, входят в число семи чудес Хабаровского края. Ледяная карстовая пещера Кокдзяму расположена в Комсомольском районе, она также признана одним из природных чудес региона. Внутри в любое время года температура держится ниже 0.

ИА AmurMedia поясняет, что оба объекта имеют сакральное значение для коренных малочисленных народов Севера. Так, они уверены, что в пещере обитает лесной дух, способный как щедро наградить, так и жестоко наказать.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что в Хабаровском крае для природного парка «Вяземский» создадут охранную зону. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Дегтярев. В следующем году работа по установлению охранных зон продолжится. Так, планируется их создание на территории Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района.

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