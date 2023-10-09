В Хабаровском крае два геологических объекта получили дополнительную государственную защиту. Охранную зону создали у Амурских столбов и пещеры Кокдзяму. Соответствующее постановление подписал губернатор края Михаил Дегтярев.

Уникальные скальные обнажения «Шаман» находятся в верховьях рек Дурал и Малые Ады, на левом берегу Амура, входят в число семи чудес Хабаровского края. Ледяная карстовая пещера Кокдзяму расположена в Комсомольском районе, она также признана одним из природных чудес региона. Внутри в любое время года температура держится ниже 0.

ИА AmurMedia поясняет, что оба объекта имеют сакральное значение для коренных малочисленных народов Севера. Так, они уверены, что в пещере обитает лесной дух, способный как щедро наградить, так и жестоко наказать.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что в Хабаровском крае для природного парка «Вяземский» создадут охранную зону. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Дегтярев. В следующем году работа по установлению охранных зон продолжится. Так, планируется их создание на территории Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района.