Минтранс РФ предупредил о приостановке движения по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту будет приостановлено во вторник, 10 октября. Об этом предупредили в Минтрансе РФ.

Причина — ремонтно-восстановительные работы. В ведомстве уточнили, что во вторник на автоподходах к мосту введут ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части в период с 10:00 до 17:00, пишет ИА SevastopolMedia.

Крымский мост перекрывали для ремонта неоднократно. Так, 2 октября проезд ограничили с 21:00 и до 6:00 3 октября. В предыдущий раз мост был перекрыт в ночь на 29 сентября. Причиной также было проведение восстановительных работ на автодорожной части.