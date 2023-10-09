Замгенсека НАТО анонсировал поставку Украине истребителей F-16

Ряд стран НАТО скоро поставят Украине истребители F-16, заявил 9 октября замгенсека альянса Мирча Джоанэ в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене.

«Страны НАТО поставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов и скоро последуют истребители F-16», — сказал он.

Ранее в этот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе пленарного заседания Парламентской ассамблеи блока, что страна работает над расширением коалиции стран, которые готовы поставить Украине данные истребители. По словам Фредериксен, усталость от боевых действий «не будет иметь места в трансатлантическом сообществе», пока украинцы готовы их вести.

Днем ранее, 8 октября, военный эксперт Драго Босник заявил в статье для InfoBRICS, что новые авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с самолетами F-16 производства США незамедлительно станут целями российских войск. По его прогнозу, существует вероятность использования силами киевского режима недавно созданных баз для получения истребителей F-16 непосредственно из Польши и Румынии. Наиболее вероятными кандидатами он назвал аэропорты во Львове, Одессе и Николаеве.

5 октября глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб сообщила, что королевство изучает возможность отправки F-16 на Украину. В этой связи власти страны поручили министру обороны предоставить анализ возможных сценариев, чтобы оценить возможность отправки истребителей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.