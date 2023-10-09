В Брянской области начали ремонтировать дороги по новому стандарту

В Брянской области начали применять новые технологии при ремонте дорог. Трассы восстанавливают методом холодной регенерации, когда срезанный старый асфальт перерабатывают и получают новое износостойкое покрытие, сообщает ГТРК Брянск в понедельник, 9 октября.

По новым стандартам уже ремонтируют трехкилометровый отрезок дороги Карачев — Ружное. Специалисты укрепят дорожное покрытие и затем нанесут поверх него новый асфальт. Работы должны закончиться в конце октября.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, метод холодной регенерации эффективен и малозатратен по сравнению с другими способами ремонта дорог.

Ранее в октябре сообщалось, что в Брянске до конца завершили строительство лестницы длиной 52 м. Она находится на пересечении улиц Нагорной и Сакко и Ванцетти.