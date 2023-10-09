Австрия заявила о приостановке помощи палестинцам в ответ на действия ХАМАС

Австрия приостанавливает финансирование помощи палестинцам в ответ на действия движения «ХАМАС» в Израиле. Об этом в понедельник, 9 октября, заявил журналистам министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Мы на время приостановим все выплаты по линии австрийского сотрудничества с палестинцами в целях развития, а это около €19 млн. Мы отложим все проекты. <…> Германия уже прекратила сотрудничество в целях развития», — сказал глава австрийского МИДа, чьи слова приводит газета Kleine Zeitung.

На вопрос, как он оценивает международную реакцию и что может произойти дальше, Шалленберг ответил, что предполагает обострение ситуации в регионе.

«Новости ужасны и пугают. <…> Я ожидаю дальнейшего обострения ситуации», — сказал министр.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.